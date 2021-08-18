Dünya Hali konusu ne, oyuncuları kimler? Dünya Hali nerede çekiliyor?

DÜNYA HALİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinan, Kıvılcım'ın bulduğu kızlardan kurtulabilecek mi?

Kıvılcım, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraşan Sinan'a yardım sözü vermiştir fakat bu söz Sinan'ı zor durumda bırakmaktadır. Sinan, dedesinin vasiyetini ancak Kıvılcım'la evlenerek gerçekleştirebileceğinin farkındadır. Kıvılcım'ın kendisi için bulduğu adayları sürekli uydurduğu bahanelerle savuşturmaktadır.

Öyle birini tarif et ki eşi benzeri bulunmasın

Bu durumdan sıkılan Kıvılcım, Sinan'a ideal eşini tarif etmesi için bir ültimatom verir. Sinan'ın bu işten kurtulması için yapabileceği tek bir şey vardır. Bulunması imkânsız bir kadın tarif etmelidir. Kıvılcım'ın işini iyice zorlaştıran Sinan bu zorlu serüveni sorunsuz atlatabilecek mi?

DÜNYA HALİ KONUSU

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.