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Giriş Tarihi: 18.8.2021 16:27

Dünya Hali konusu ne, oyuncuları kimler? Dünya Hali nerede çekiliyor?

Dünya Hali konusu ne, oyuncuları kimler? Dünya Hali nerede çekiliyor?

TRT1 ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Dünya Hali konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Başrollerinde Caner Şahin, Pelin Albay’ın rol aldığı dizinin bu haftaki bölümünde Kıvılcım, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraşan Sinan’a yardım sözü vermiştir fakat bu söz Sinan’ı zor durumda bırakmaktadır. Dizi beşinci bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşurken ilk defa izleyecek olanlar Dünya Hali dizisi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer hakkında araştırma yapıyor. Peki Dünya Hali konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Başrollerinde Caner Şahin, Pelin Albay'ın rol aldığı Dünya Hali yeni bölüm izleyiciyle bu akşam buluşacak. Yeni bölümde Sinan, dedesinin vasiyetini ancak Kıvılcım'la evlenerek gerçekleştirebileceğinin farkındadır. Kıvılcım'ın kendisi için bulduğu adayları sürekli uydurduğu bahanelerle savuşturmaktadır. Diziyi ilk kez izleyecek olanlar ise Dünya Hali konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt arıyor. İşte Dünya Hali konusu, oyuncuları ve çekildiği yer

DÜNYA HALİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinan, Kıvılcım'ın bulduğu kızlardan kurtulabilecek mi?

Kıvılcım, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraşan Sinan'a yardım sözü vermiştir fakat bu söz Sinan'ı zor durumda bırakmaktadır. Sinan, dedesinin vasiyetini ancak Kıvılcım'la evlenerek gerçekleştirebileceğinin farkındadır. Kıvılcım'ın kendisi için bulduğu adayları sürekli uydurduğu bahanelerle savuşturmaktadır.

Öyle birini tarif et ki eşi benzeri bulunmasın

Bu durumdan sıkılan Kıvılcım, Sinan'a ideal eşini tarif etmesi için bir ültimatom verir. Sinan'ın bu işten kurtulması için yapabileceği tek bir şey vardır. Bulunması imkânsız bir kadın tarif etmelidir. Kıvılcım'ın işini iyice zorlaştıran Sinan bu zorlu serüveni sorunsuz atlatabilecek mi?

DÜNYA HALİ KONUSU

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI

Caner Şahin - Sinan

Pelin Albay - Kıvılcım

Ozan Çelik - Azim

Tolga Tekin - Güven

Hakan Emre Ünal - Vural

Mert Denizmen - Yüksel

Selin Hasar - Zeynep

Ayfer Tokatlı - Fulya

Hüseyin Elmalıpınar - Halis

Mekin Sezer - Kutlucan

Adnan Başar - Talat

Naşit Özcan - Burhan

Zeki Ocak - Namık

Eray Kaman - İnan

DÜNYA HALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dünya Hali dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen Dünya Hali dizisinde renkli sahneler ortaya çıktı.

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Dünya Hali konusu ne, oyuncuları kimler? Dünya Hali nerede çekiliyor?
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