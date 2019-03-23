Hadi İpucu sorusu cevabı: Osmanlı’da Delikanlı, boylu-boslu, yakışıklı, yiğit, çevik gibi anlamlara gelen asker sınıfına ne ad verilir?
OSMANLI'DA DELİKANLI, BOYLU-BOSLU, YAKIŞIKLI, YİĞİT, ÇEVİK GİBİ ANLAMLARA GELEN ASKER SINIFINA NE AD VERİLİR?
22.00 Hadi İpucu sorusunun yanıtı 'Levent'dir.
LEVENT NEDİR?
Türkçe, Farsça ve İtalyancada ayrı ayrı mânâlara gelen kelime aslen İtalyanca olup, levantino "doğulu" anlamına gelir. Venedik'e göre doğulu asker. Farsça, nefsin arzû ve isteklerine uyan. Türkçede ise, tekil olarak; "delikanlı, boyluposlu, yiğit, çevik" demektir. Levendât şeklindeki çoğulunda, kara ve deniz askerleri ifâde edilir.
