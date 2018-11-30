29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

29 Kasım reyting sonuçları henüz belli olmadı; geçen hafta yani 22 Kasım reyting sonuçlarında AB kategorisinde ise Bir Zamanlar Çukurova %11.30 izlenme oranı ve %27.34 izlenme payıyla birinci sırada yer aldı. ABC kategorisinde de %13.64 izlenme oranıyla yine Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada yer aldı.