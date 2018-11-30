29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları
Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları ile dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelen Çarpışma reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! İşte son bilgiler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÇARPIŞMA REYTİNG SONUÇLARI
Uğur Güneş, Vahide Perçin, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek gibi oyuncların başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatına başladığı günden beri reyting sonuçları sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
29 KASIM PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI!
29 KASIM PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI!