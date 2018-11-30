29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları ile dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelen Çarpışma reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! İşte son bilgiler...

29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÇARPIŞMA REYTİNG SONUÇLARI

Uğur Güneş, Vahide Perçin, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek gibi oyuncların başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, yayın hayatına başladığı günden beri reyting sonuçları sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

29 KASIM PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI!

29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

29 KASIM PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI!

29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

29 KASIM PERŞEMBE ABC REYTİNG SONUÇLARI!

29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

Çarpışma dizisi ise dün akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. Çarpışma reyting sonuçları konusunda bireyler ilgiyle araştırmalarını sürdürüyor. Çarpışma'nın başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz ve Onur Saylak rol alıyor.

29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

29 Kasım reyting sonuçları henüz belli olmadı; geçen hafta yani 22 Kasım reyting sonuçlarında AB kategorisinde ise Bir Zamanlar Çukurova %11.30 izlenme oranı ve %27.34 izlenme payıyla birinci sırada yer aldı. ABC kategorisinde de %13.64 izlenme oranıyla yine Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada yer aldı.

29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

Çarpışma dizisi yayınlandığı ilk bölümle TOTAL kategorisinde 3.99 puanla 10. sırada yer aldı. AB kategorisinde ise 5.6 puanla 3. sırada yer aldı.

29 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu! Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları