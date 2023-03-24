43 Hangi Ülkenin Kodu? +43 Nerenin Alan Kodu ve Telefon Numarası?

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak istebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk, Almanya'dan sonra Avusturya'da yaşıyor. Çalışmak için Avusturya'ya giden vatandaşlar en çok Viyana, Salzburg, İnnsbruck, Graz, Melk ve Linz şehirlerinde yaşıyor.

43 ALAN KODU AVUSTURYA'YA AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 43 ile başlıyorsa Avusturya'dan arıyor demektir.