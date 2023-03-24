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Giriş Tarihi: 24.3.2023 14:33 Son Güncelleme: 24.3.2023 14:33

44 Hangi Ülkenin Kodu? +44 Nerenin Alan Kodu ve Telefon Numarası?

44 Hangi Ülkenin Kodu? +44 Nerenin Alan Kodu ve Telefon Numarası?

Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülkelere çalışmaya giden vatandaşların bir kısmı memleketlerine geri dönerken bir kısmı hala o ülkelerde hayatını devam ettiriyor. Türkiye'deki akrabalar ise yurt dışı alan kodlarını merak ediyor. 44 hangi ülkenin alan kodu sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Hem dolandırıcılık hem de cinsel manada telefon görüşmesi yapmak isteyen yabancı kişiler sizleri arayıp dolandırmak isteyebilir. Çağrı atıp geri dönmenizi bekleyen numaralara karşı ülkelerin alan kodlarını öğrenmek son derece önemli. Ayrıca yurt dışında yaşayan akrabalarınız sizi aradığında veya siz onları aradığınızda alan kodları oldukça önemli oluyor.

Yurt dışında en çok Türk'ün yaşadığı ülkeler arasında Belçika'da yer alıyor. Çalışmak için İngiltere'ye giden vatandaşlar en çok Londra, Manchester, Liverpool gibi şehirlerde yaşıyor.

44 ALAN KODU BELÇİKA'YA AİT

Sizi yurt dışından arayan bir numara eğer 44 ile başlıyorsa İngiltere'den arıyor demektir.

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44 Hangi Ülkenin Kodu? +44 Nerenin Alan Kodu ve Telefon Numarası?
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