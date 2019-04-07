Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'la ilgili sürpriz gelişme!

Geçtiğimiz sene sonu Şeyma Subaşı ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran Acun Ilıcalı tarafından son dakika gelişmesi yaşandı. Boşanmanın hemen ardından yeni sevgilisi Guido Senia ile sarmaş dolaş görüntülenen Şeyma Subaşı yaşadığı ilişkiyi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Senia basın mensuplarının takibi altına alınmıştı. Acun Ilıcalı'nın ise eski eşi Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa ile Miami'de oldukları iddia edildi. İkilinin yapmış oldukları paylaşımlar ele verdi.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇMIŞLARDI Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak geçtiğimiz sene sonuna doğru Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı. Şeyma Subaşı boşanmanın hemen ardından Guido Senia ile yeni aşka yelken açmış Acun Ilıcalı'nın ise Itır Esen'le ilişki yaşadığı iddia edilmişti.