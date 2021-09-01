Ada Masalı 11. bölüm full izle! Batu’nun planı hedefine ulaşıyor





ADA MASALI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Batu'nun planı işe yaramıştır. Poyraz'dan yediği yumruk amacına ulaşmış, Haziran ve Poyraz arasında bir kırılmaya sebep olmuştur. Ancak Batu'nun henüz bilmediği şey, bu olayın Poyraz'da bambaşka etkilerinin de olduğudur. Poyraz'ın karanlık geçmişi üzerindeki perde aralanmaya başlamıştır bir kere…

Melisa ve Alper'in kısa yakınlaşması başlarını hiç beklemedikleri belalara sokacaktır. Biricik'i korumak adına söylenen yalanlar zamanla içinden çıkılmaz bir oyuna dönüşecektir.