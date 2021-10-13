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Giriş Tarihi: 13.10.2021 01:24 Son Güncelleme: 13.10.2021 01:24

Ada Masalı 17. bölüm full izle! Kırlangıç Ailesi Poyraz için seferber oluyor

Ada Masalı 17. bölüm full izle! Kırlangıç Ailesi Poyraz için seferber oluyor

Star TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen Ada Masalı dizisi 17. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Kırlangıç Ailesi Poyraz için seferber oluyor. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler “Ada Masalı 17. Bölüm full izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Star TV ile Ada Masalı 17. Bölüm full izleme linki ve tüm detaylar.

Ada Masalı dizisi 17. son bölümle Star TV ekranlarından diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Ada Masalı 17. Bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ADA MASALI 17. BÖLÜM FULL İZLE

Star TV ile Ada Masalı 17. bölüm ful izleme linki ve tüm detaylar.



Aşağıdaki link ile dizinin son bölümünü tek parça izleyebilirsiniz…

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler



ADA MASALI 17. BÖLÜM ÖZETİ

Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aranacaktır.



Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.



Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz'ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir.

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Ada Masalı 17. bölüm full izle! Kırlangıç Ailesi Poyraz için seferber oluyor
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