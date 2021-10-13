Ada Masalı 17. bölüm full izle! Kırlangıç Ailesi Poyraz için seferber oluyor

Ada Masalı dizisi 17. son bölümle Star TV ekranlarından diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Ada Masalı 17. Bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
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Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aranacaktır.
Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.
Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz'ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir.