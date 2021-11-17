Ada Masalı 22.bölüm fragmanı yayınlandı! Ada Masalı yeni bölümde neler olacak?

Ada Masalı 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Ada Masalı yeni bölümde; Alper ve Melisa evliliklerinin ilk gününden sorunlar yaşamaya başlarken Biricik, Beyazıt'ın daha önce hiç görmediği yüzüyle karşı karşıya kalır. Sadık'ın ablası Suzan ve oğlu Okan'ın adaya gelişi, Sadık'ı zorlu günlerin beklediğinin habercisi olacaktır. Bu başlık altından; Ada Masalı yeni bölüm fragman ve özetine ulaşabilirsiniz.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (22.BÖLÜM)

Haziran ile Poyraz'ın beklenmedik bir şekilde otelde buldukları bebek, Kırlangıç Adası'nın yeni gündemi olur. Başta Haziran ile Poyraz olmak üzere herkes bebeğin üstüne düşerken Kırlangıç Adası'nda bebeğin annesini bulmaya yönelik çalışmalar başlar. Selma ve Fatih, Nehir'in İngiltere'deki okulunu karşılamanın yollarını ararken Latif ise İdil'in gidişiyle kendisini Zeynep'e ve onun hastalığına adayacaktır. Alper ve Melisa evliliklerinin ilk gününden sorunlar yaşamaya başlarken Biricik, Beyazıt'ın daha önce hiç görmediği yüzüyle karşı karşıya kalır. Sadık'ın ablası Suzan ve oğlu Okan'ın adaya gelişi, Sadık'ı zorlu günlerin beklediğinin habercisi olacaktır.





Ada Masalı 22. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video