Ada Masalı yeni bölüm izle! Ada Masalı 12.son bölüm izle Star TV’de!

ADA MASALI 12.BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında canlı yayınlanan Ada Masalı 12. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;

Ada Masalı 12.bölüm izleyiciyle buluşuyor. Star TV'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alacaktır…

https://www.startv.com.tr//dizi/ada-masali/son-bolum

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Her yıl düzenlenen hayır kermesi bu sene ada halkı için daha da heyecanlı bir hâl alacaktır. Zira kermesin yapılacağı günden bir gün önce büyük bir haberle çalkalanır ortalık; Haziran ve Poyraz sevgili olmuştur. Bu haber kimilerini sevince boğarken, kimileri için felaket demektir. İdil'in yalanını öğrenen Aliye bir taraf seçmek konusunda zorlanmaktadır. Haziran'ı asla torununun yanında kabul edememekte ama İdil'in söylediği büyük yalanı da içine sindirememektedir. Zeynep ise kızının bu küçük hayatta çakılıp kalmasını istememektedir. Bu amaç için adaya çağırdığı Batu'dan bir şeyler yapmasını ister. Aynı amaç uğruna güçlerini birleştiren İdil ve Batu için de işler zorlaşmaya başlamıştır artık. Haziran ve Poyraz'ın mutluluğunu bozmak için ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir.