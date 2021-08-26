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Giriş Tarihi: 26.8.2021 23:58 Son Güncelleme: 26.8.2021 23:58

Adana Kebap nasıl yapılır? Adana Kebap tarifi ve malzemeleri

Adana Kebap nasıl yapılır? Adana Kebap tarifi ve malzemeleri

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasına ana kadro yarışmacılarından Adana Kebap yapmaları istendi. Türk mutfağının en lezzetli kebaplarında olan Adana Kebabı evinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Adana Kebap tarifi ve malzemeleri ile ilgili olarak Adana Kebap nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Adana Kebap nasıl yapılır? sorusu yanıtları ve detaylar.

"Adana kebap tarifi" MasterChef yarışmasında adaylar tarafından yapılması sonrasında merak konusu olmaya devam ediyor. Evde hazırlamak isteyenler ise Adana Kebap nasıl yapılır? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • Yarım kg yağlı kıyma
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz,
  • Pul biber

ADANA KEBAP YAPILIŞI

  1. Derin bir kapta kıyma, biber salçası, tuz, pul biber ve ince kıyılmış maydanozu yoğurun.
  2. 2 saat buzdolabında dinlendirin.
  3. Avucunuzu ıslatıp, kebabı şişlere takın.
  4. Kömür ateşinde pişirin.
  5. Bu arada sık sık çevirip, yağını pideye alın.
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Adana Kebap nasıl yapılır? Adana Kebap tarifi ve malzemeleri
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