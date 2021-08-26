Adana Kebap nasıl yapılır? Adana Kebap tarifi ve malzemeleri

"Adana kebap tarifi" MasterChef yarışmasında adaylar tarafından yapılması sonrasında merak konusu olmaya devam ediyor. Evde hazırlamak isteyenler ise Adana Kebap nasıl yapılır? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım kg yağlı kıyma

1 çorba kaşığı biber salçası

Yarım demet maydanoz

Tuz,

Pul biber

ADANA KEBAP YAPILIŞI