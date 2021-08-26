Adana Kebap nasıl yapılır? Adana Kebap tarifi ve malzemeleri

"Adana kebap tarifi" MasterChef yarışmasında adaylar tarafından yapılması sonrasında merak konusu olmaya devam ediyor. Evde hazırlamak isteyenler ise Adana Kebap nasıl yapılır? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.
ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- Yarım kg yağlı kıyma
- 1 çorba kaşığı biber salçası
- Yarım demet maydanoz
- Tuz,
- Pul biber
ADANA KEBAP YAPILIŞI
- Derin bir kapta kıyma, biber salçası, tuz, pul biber ve ince kıyılmış maydanozu yoğurun.
- 2 saat buzdolabında dinlendirin.
- Avucunuzu ıslatıp, kebabı şişlere takın.
- Kömür ateşinde pişirin.
- Bu arada sık sık çevirip, yağını pideye alın.