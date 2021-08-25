Ağır Romantik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları!

Aslı ve Kerem karakterlerinin eğlenceli hikayesinin anlatıldığı Ağır Romantik filmi yönetmeni Deniz Denizciler'dir. 2020 yılı yapımı filmde yönetmen ve senarist Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Nişantaşı'nın en işlek saatinde caddeyi trafiğe kapatmış ve aksiyon sahneleri çekilmiştir. Filmin izleyenleri "Ağır Romantik filmi konusu nedir? Ağır Romantik filmi oyuncuları kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuvarda okuyan genç kızıdır.

Bir gün, Beyoğlu'nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı'ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem'in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta Kerem, Aslı'nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem'in babası, İstanbul'un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı'nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal'dır.

Yani, Aslı ve Kerem'in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ OYUNCULARI

TUVANA TÜRKAY

ONUR TUNA

SERMİYAN MİDYAT

ALTAN ERKEKLİ

SEMRA DİNÇER

DURUL BAZAN