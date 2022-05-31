Ahmet Ertegün kimdir? Ahmet Ertegün hayatı ve müzik kariyeri!

AHMET ERTEGÜN KİMDİR?

Ahmet Ertegün 31 Temmuz 1923 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Babası Münir Ertegün milli mücadele döneminde önemli görevlerde bulunmuş bir isim olurken Cumhuriyet sonrasında da Avrupa ülkelerinde ve ABD'de büyükelçilik görevlerinde bulunmuştur.

Neredeyse bütün yaşamı ABD'de geçen Ahmet Ertegün 29 Ekim 2006 tarihinde Rolling Stones konserinde ayağı kayıp yere düşerek kafasını vurmuştur.

Uzun bir süre boyunca New York'ta Presbyterian hastanesinde bakım gören Ertegün'ün yaşamı 14 Aralık 2006 tarihinde sona ermiştir.

Ahmet Ertegün kardeşiyle birlikte çocukluğundan beri müzik ve plaklarla iç içe yaşamıştır.

Babasının işi dolayısıyla çocukluk yıllarının Londra, İsviçre ve Paris'te geçiren Ertegün, 13 yaşındayken babasının Washington Büyükelçiliği görevi sebebiyle ailesiyle birlikte ABD'ye gitmiştir.

ABD'de St. John's Üniversitesinde Felsefe öğrenimi alan Ahmet Ertegün, 1945 senesinde babasını kaybeden Ertegün'ün ailesi Türkiye'ye dönerken o ve kardeşi ABD'de kalarak kendi müzik yapım şirketlerini kurdular.

Atlantic Record isimli plak şirketiyle özellikle Jazz müzisyenlerinin albümlerini çıkartırken Stevie Wonder, The Rolling Stones, Led Zeppelin gibi önemli gruplarla da çalışarak ABD'de tanınan bir isim haline gelmiştir.

AHMET ERTEGÜN ÖDÜLLERİ

Ertegün, 1991 yılında Boston'daki Berklee Müzik Okulu tarafından fahrî doktor unvanına lâyık görüldü.

1993 yılında National Academy of Recording Arts & Sciences tarafından ödüllendirildi ve 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından yaşayan efsane unvanıyla onurlandırıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali'nin ilk yaşam boyu başarı ödülü 2002 yılında Ahmet Ertegün'e takdim edildi.

Haziran 2006'da 40'ıncı Montrö Caz Festivali'nin açılış konseri, kendisinin onuruna verildi.

Ertegün, Amerikalı ünlü caz şarkıcısı Ray Charles'ın 1952-1959 yılları arasında seslendirdiği kayıtlardan derlenen Pure Genius: The Complete Atlantic Recordings adlı koleksiyonun yapımcısı olarak en iyi tarihî albüm kategorisinde Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Daha önce üç farklı alanda Grammy Ödülü kazanmış olan Ertegün, 2006 yılı töreninde icon adı verilen onur ödülüne layık görüldü. Bu ödül, müzik dünyasına emeği geçen kişiler için ilk kez verilmeye başlanmıştı. Ertegün, ödülünü alırken tek cümle söyledi:

"Bana bu imkânı tanıyan Amerika'ya ve sevgili anavatanım Türkiye'ye teşekkür ederim."