AirDrop Nedir, Nasıl Açılır? AirDrop Açma, İsim Değiştirme Adımları

AirDrop iOS cihazlar arasında dosya aktarımını daha hızlı bir şekilde yerine getiren bir hizmettir. Bu özellikten yaralanmak için Wi-Fi, Bluetooth ve Denetim Merkezi'nde bulunan AirDrop özelliğinin açık olması gerekmektedir. Bu uygulama ile fotoğraflar, videolar, iWork belgeleri, notlar, rehber ve konum gibi birçok dosyanın paylaşımı yapılmaktadır. Tek yapmanız gereken paylaş simgesine dokunmak ve AirDrop seçeneğini seçmek gerekiyor. AirDrop isim değiştirme işlemi nasıl yapılıyor? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. AirDrop çalışmıyor işte detaylar.

AİRDROP NEDİR?

AirDrop iOS cihazları arasında hızlı ve kaliteli bir şekilde dosya paylaşımı yapmaya olanak sağlayan bir Apple uygulaması olarak adlandırılmaktadır. Bunun için tek yapmanız gereken iOS cihaz ve Bluetooth'u aktif etmelisiniz. Bluetooth 'u açtığınız takdirde cihazlar kendi arasında dosya aktarımı için kendilerine özel Wi-Fi ağını oluşturur. Bu uygulama için herhangi bir internet bağlantısına gerek duymaz. AirDrop 'u istediğiniz her yerde kolayca kullanabilir ve dosya transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

AİRDROP NASIL AÇILIR?

AirDrop uygulaması açılması şu şekilde yapılmaktadır:

İlk önce iPhone cihazlarınızdan "Kontrol Merkezi'ni" açın. Daha sonra ekranın sağ üst köşesinde gidin ve aşağı kaydırın. Ardından bölümü genişletmek için "Uçak Modu, Kablosuz, Hücresel ve Bluetooth" simgelerini görüntüleyen bölüme basılı bir şekilde tutun. Son olarak da açmak için AirDrop'a dokunun. Bu şekilde işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

AirDrop kullanma:

Paylaşmak istediğiniz içeriği açın. Daha sonra Paylaş'a veya Paylaş düğmesine hafifçe dokunun.

Fotoğraflar uygulamasından bir fotoğraf paylaşıyorsanız parmağınızı sola veya sağa kaydırarak birden fazla fotoğraf seçebilirsiniz.

İçeriği paylaşmak istediğiniz AirDrop kullanıcısına dokunun.

AİRDROP İSİM DEĞİŞTİRME

AirDrop işim değiştirme işlemi için öncelikle aygıtınızda Ayarlar- Genel bölümüne gidin ve ardından Hakkında 'ya dokunun. Daha sonra aygıtınızın adının bulunduğu ilk satıra dokununuz. Son olarak da yeniden adlandırın ve Bitti seçeneğine dokunun. Bu şekilde isim değiştirme işlemini tamamlamış olursunuz.

AİRDROP ÇALIŞMIYOR?

AirDrop cihazınızda bir sorun meydana geldiyse, yapmanız gerekenler şu şekildedir:

Göndereceğiniz kişi Bluetooth ile Wi-Fi kapsama alanında olması gerekir.

Kendi aygıtınızın ve göndereceğiniz kişinin Wi-Fi ve Bluetooth'u açık olması gerekir.

Paylaşım yapacağınız kişinin AirDrop'unun Sadece Kişiler'den paylaşım alacak şekilde ayarlanmış olup olmadığından emin olun.

AirDrop'un çalışması için kişi kartınızda e-posta adresinizin veya telefon numaranızın kayıtlı olması gerekir.

Paylaşım yapacağını kişinin Kişiler listesinde değilseniz dosyayı alabilmesi için AirDrop'taki alma ayarını Herkes olarak belirlemesini rica edin.