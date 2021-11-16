Akçaabat köfte tarifi: MasterChef Akçaabat köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Akçaabat köfte tarifi" MasterChef 2021 izleyicileri tarafından merak edilerek MasterChef Akçaabat köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

AKÇAABAT KÖFTE TARİFİ: AKÇAABAT KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?



MALZEMELER

1 kg dana kıyma (döş kısmından)

100 gram gömlek yağı

100 gram galeta unu,

1 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik,

tuz,

karabiber

YAPILIŞI

Derin bir kaba tüm malzemeyi alın. 15 dakika kadar iyice yoğurun. Harçtan limon büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle köfte şekli verin. Hazırladığınız köfteleri yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın veya ızgarada pişirin.

PÜF NOKTASI

Akçaabat köftesinin özelliği, içine tuz ve karabiber dışında baharat konulmaması ve sarmısağının bol olmasıdır.