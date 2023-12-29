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Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:06 Son Güncelleme: 29.12.2023 11:16

“Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği-RATEM tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Aklıma Bir Fikir Geldi" Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması’nın kazananları belli oldu. Alanında uzman isimlerin yer aldığı ve aralarında Asya Pasifik Yayıncılar Birliği (ABU) Fikri Mülkiyet ve Hukuk Komitesi Başkanı Suranga Jayalath’ın da bulunduğu programda, kazanan isimler İstanbul’da düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Ödül töreninden önce "Her Şey Bir Fikirle Başlar 'Uluslar arası Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' konferansı gerçekleştirildi. Sergi açılışı ve kokteylin ardından program yarışmada dereceye girenlere verilen ödülle devam etti.

Yarışma kapsamında, kamuoyunun korsanla mücadele konusunda uyarılması ve telif bilincini desteklemeye yönelik eserler yer aldı. Seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan eserler: Radyo, Televizyon, Gazete – Dergi, Yeni Medya ve Çizgi Film - Animasyon olmak üzere 5 ayrı kategoride değerlendirildi. Ayrıca törende WIPO Yaratıcılık İçin Ulusal Özel Ödülü de verildi.

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“Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu
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