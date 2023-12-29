“Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu

Ödül töreninden önce "Her Şey Bir Fikirle Başlar 'Uluslar arası Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku' konferansı gerçekleştirildi. Sergi açılışı ve kokteylin ardından program yarışmada dereceye girenlere verilen ödülle devam etti.

Yarışma kapsamında, kamuoyunun korsanla mücadele konusunda uyarılması ve telif bilincini desteklemeye yönelik eserler yer aldı. Seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan eserler: Radyo, Televizyon, Gazete – Dergi, Yeni Medya ve Çizgi Film - Animasyon olmak üzere 5 ayrı kategoride değerlendirildi. Ayrıca törende WIPO Yaratıcılık İçin Ulusal Özel Ödülü de verildi.