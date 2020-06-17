Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş, bir süredir beraber olduğu bilinen ikilinin tatil yaparken gazetecilere yakalanmalarının ardından magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Muhabirleri görünce panikleyen genç popçu ve sevgilisi apar topar bulundukları otelin locasına kaçtı. Peki, Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler…
Koronavirüs salgınında normalleşme süreci ile beraber soluğu tatilde alan ünlü isimler arasında Genç popçu Aleyna Tilki ve sevgilisi Kadir Güneş de vardı. Aylardır aşk yaşadığı Kadir Güneş ile tatile çıkan şarkıcı gazetecilerden kaçında magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı…
KADİR GÜNEŞ KİMDİR?
Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Yaşı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
Posta'da yer alan habere göre: Plajda görüntülenen çift, gazetecileri fark edince panik yaptı. Fotoğraflarının çekilmemesi için görevlilere uyarıda bulunan ikili, habercilerin olmadığını öğrenince deniz girdi.
Gazetecileri tekneyle yakınlarına geldiğini öğrenen Aleyna, locanın arka kısmındaki merdivenden çıkarak, perdelerini kapattırdı. Kadir Güneş dubalara tutunarak, bir süre durduktan sonra arka merdivenden locaya geçti.