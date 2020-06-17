Bir süredir genç popçu Aleyna Tilki ile beraber olduğu bilinen Kadir Güneş son olarak tatil yaparken yakalanarak gazetecilerin objektiflerine yansıyan görüntülerinin ardından gündem haline geldi. İkili muhabirleri görünce paniklerken yanlarında fenomen isim Danla Biliç'in de bulunduğu gözlerden kaçmadı. Peki, Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş, bir süredir beraber olduğu bilinen ikilinin tatil yaparken gazetecilere yakalanmalarının ardından magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Muhabirleri görünce panikleyen genç popçu ve sevgilisi apar topar bulundukları otelin locasına kaçtı. Peki, Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler…

ALEYNA TİLKİ'NİN SEVGİLİSİ KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci ile beraber soluğu tatilde alan ünlü isimler arasında Genç popçu Aleyna Tilki ve sevgilisi Kadir Güneş de vardı. Aylardır aşk yaşadığı Kadir Güneş ile tatile çıkan şarkıcı gazetecilerden kaçında magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı…