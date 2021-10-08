Alina Boz hayatı son günlerde epey araştırılıyor. AlinaBoz, 14 Haziran 1998'de Moskova'da dünyaya geldi. Güzel oyuncunun annesi Rus, babası ise Bulgar göçmeni olan bir Türktür. Daha önce pek çok yapımda karşımıza çıkan oyuncunun Türkiye'ye geldiğinde henüz Türkçe bilmediği biliniyor. Peki Alina Boz kimdir? Ünlü oyuncu Alina Boz kaç yaşında, nereli?

ALİNA BOZ KİMDİR?

AlinaBoz, 14 Haziran 1998'de Moskova'da dünyaya geldi. Güzel oyuncunun annesi Rus, babası ise Bulgar göçmeni olan bir Türk.

İlkokula kadar Rusya'da yaşayan Boz, ailesinin işleri sebebiyle yedi yaşındayken İstanbul'a geldi.

Güzel oyuncu Türkiye'ye geldiğinde henüz Türkçe bilmiyordu.

Genç isim, İstanbul'a taşındıktan sonra tiyatro ve dans eğitimleri almaya başladı.

Özel Gökjet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu.

Oyunculuk kariyerine 2013-2014 yılında ATV'de yayınlanan Cesur Hemşire dizisindeki Canan karakteri ile başlayan Boz, bu dizide Şebnem Bozoklu ve Hakan Yılmaz gibi usta oyuncularla rol aldı.

Ancak bu dizi, oyuncu kadrosuna rağmen uzun soluklu bir yapım olmadı.

2014-2017 yılları arasında Paramparça adlı dizide Hazal karakterine hayat veren Boz, 2018 yılında Vatanım Sensin'de rol aldı.

Oyuncu, 2018-2019 yıllarında Elimi Bırakma'da Azra, 2020-2021 yıllarında dijital platformda yayınlanan Aşk 101'de Eda ve son olarak Maraşlı adlı dizide Mahur karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı.

2016 ve 2017 yıllarında Kaçma Birader ve Bölük adlı sinema filmlerinde de beyaz perdede boy gösteren Alina Boz, 46. Altın Kelebek Ödüllerinde Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödüle layık görüldü.

Alina Boz şimdilerde şarkıcı Sezen Aksu'nun oğlu olan Mithat Can Özer ile birliktelik yaşıyor.