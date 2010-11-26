Alışveriş Merkezi'nde gez, eğlen, kültürlen!

ASTORIA

ORTAKÖY'ÜN MEŞHUR TAKILARI BURADA

Astoria Alışveriş Merkezi'nde Ortaköy'ün meşhur takı ve el sanatları tezgahları kuruldu. Gümüş, şal, doğal taş ve deri takı gibi 20 standın yer aldığı 'Astoria Pazar Günleri', bir alışveriş merkezi içinde kurulan ilk pazar olma özelliği taşıyor. Otantik takıların yer aldığı pazarda el yapımı cam ürünleri 7'den 70'e herkesin zevkine ve bütçesine hitap ediyor. Astoria Alışveriş Merkezi'nde hafta içi de etkinlikler devam ediyor. Keman virtüözü Irina Gerasimova ezgileriyle ziyaretçileri eğlendiriyor. Gerasimova, hafta içi her gün saat 17.00'de kulakların pasını siliyor. Bilgi için: 0212 215 22 22

CITY'S NİŞANTAŞI

İKİ GÜN İKİ FARKLI ETKİNLİK

'Bak Mutfakta Kim Var' isimli kitabın yazarı Aynur Tartan, bugün saat 16.00'da Nebil Özgentürk'ün de katılımıyla City's Nişantaşı'nda hayranları ile buluşacak. Kitapta Ertuğrul Özkök'ten Sezen Aksu'ya 96 kişinin yemek tarifine yer veriyor. City's Nişantaşı'nda yarın Müge Demirkazan'ın öğrencilerinin vereceği piyano resitali dinlenebilir. Tel: 0212 373 73 73

KOZZY AVM ESRA CEYHAN YEMEK KİTABINI İMZALAYACAK

Ünlü sunucu Esra Ceyhan, bugün saat 15.00'te Kadıköy'deki Kozzy Alışveriş Merkezi'nde 'Esra Ceyhan'ın Mutfağı'ndan' isimli kitabını imzalayacak. Ceyhan mutfak deneyimlerini, kitabı yazarken yaşadıklarını ve televizyon tecrübelerini ziyaretçilerle paylaşacak. Tel: 0216 658 00 00

TORIUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ NOUMA'YI VE FIRAT'I YEN, iPHONE4'Ü KAP

Electro World'ün bugün Beylikdüzü Torium'daki mağazasında düzenlenen FIFA 2011 turnuvası, yeteneğine güvenen oyun meraklılarına iPhone4 kazanma fırsatı sunuyor. Bugün saat 12.00'deki turnuva tek maç üzerinden, eleme usulü oynanacak. Turnuvada finale kalan dört kişi futbolcu Pascal Nouma ve Level dergisinin yayın yönetmeni Fırat Akyıldız ile karşılaşacak. Final maçlarında hem Nouma'yı hem de Akyıldız'ı yenen kişi ödülün sahibi olacak. Finalistler arasından yenen çıkmazsa yarı finaldeki oyunculara şans tanınacak.