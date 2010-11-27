Almanya'ya 'edebi' ihracat!

Alman Robert Bosch Vakfı, önceki akşam İstanbul Alman Konsolosluğu'nda gerçekleştirilen bir etkinlikle 'Türk Kütüphanesi'nin tamamlanmasını kutladı. Türk Kütüphanesi, 2005 yılında başlatılan, Türkçe'den Almanca'ya çevrilen 20 ciltlik bir projenin adı. Aralarında Ayşe Kulin'in Bir Gün adlı romanı, Halide Edib Adıvar'ın anıları ve postmodern Türk edebiyatından Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler adlı romanı, Sabahattin Ali ve Yusuf Atılgan gibi klasikler, Leyla Erbil ve Adalet Ağaoğlu gibi önemli kadın yazarlar, Murathan Mungan, Aslı Erdoğan ve Şebnem İşigüzel gibi genç ve daha genç yazarlar ile yakın zaman tanıklıklarının anlatımlarının yer aldığı Yüz Yıl Türkiye gibi kitapların bulunduğu 20 ciltlik bu dizi, geçtiğimiz yaz tamamlanmış. Dizide, Robert Bosch Stiftung tarafından başlatılmış ve desteklenmiş, özel olarak seçilmiş ve özenle çevrilmiş 15 roman ve beş antoloji ile modern Türk edebiyatının 150'den fazla yazarı tanıtılıyor. Dizi, 1900 yılından günümüze kadar Türk e d e b i y a t ı n ı n önemli eserlerini sunuyor. Projenin en önemli yanı ise daha önce tanınmayan pek çok Türk yazarın ilk kez Almanca'ya çevrilmiş olması. Kitaplarda yazarlara dair tanıtımlar da yer alıyor. Proje kapsamında, tarihi, sosyal ve kültürel bağlantıları gözler önüne seren geçici bir sergi, 8. sınıf sonrası öğrenciler için yardımcı ders malzemeleri ve Türkoloji öğrencileri için hazırlanmış eğitim kitapları seriyi tamamlıyor. Ayrıca, yazarların ve çevirmenlerin de katıldığı çok sayıda edebi ve müzikal etkinlik de Türk Kütüphanesi'ni Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki okuyucularla bugüne dek buluşturmuş. Vakıf yetkilileri, "Türkiye'den gelen göçmen vatandaşlarımızın ve çocuklarının kendi edebiyatlarını ilk kez okuyacak olmaları bizi çok mutlu ediyor. Dileriz bu sayede bu yazarları tanıyıp ilgi duyar ve bir gün kitapları kendi dillerinde orijinal hallerinden de okurlar" dedi.