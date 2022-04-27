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Giriş Tarihi: 27.4.2022 14:34

Almila Ada kimdir? Almila Ada kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Hayatı ve oynadığı diziler

Almila Ada kimdir? Almila Ada kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Hayatı ve oynadığı diziler

Almila Ada kimdir?’ sorusu Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş başladığından bu yana gündemde. Üç Kız Kardeş’in Dönüş’ü Ada, oyunculuğun yanı sıra dans eğitimiyle de ön plana çıkan isimlerden biri. Dizide canlandırdığı karakterin ardından gündeme gelen ‘Almila Ada kaç yaşında ve nereli?’ soruları yanıt arıyor. Peki, Almila Ada kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü oyuncu Almila Ada oynadığı diziler ve hayatı…

Kariyerine bir balerin olarak başlayan Almila Ada, televizyon ve sinema kariyerinin yanı sıra hala eğitmenlik alanında da çalışmalar yapıyor. Son dönemin popüler dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş'te Dönüş karakterine hayat veren ünlü oyuncu bu yapımın öncesinde de birçok ünlü yapımda yer aldı. Peki, Almila Ada kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Almila Ada oynadığı diziler ve hayatı…

ALMİLA ADA KİMDİR?

27 yaşındaki genç oyuncu Almila Ada, gazeteci bir baba ve moda tasarımcısı bir annenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Baleyle başladığı kariyerini televizyon ve sinema ile devam ettiren ünlü oyuncu genç yaşında birçok başarıya imza atıyor. İşte Almila Ada hakkında merak edilenler…

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Almila Ada kimdir? Almila Ada kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Hayatı ve oynadığı diziler
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