Almila Ada kimdir? Almila Ada kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Hayatı ve oynadığı diziler

Kariyerine bir balerin olarak başlayan Almila Ada, televizyon ve sinema kariyerinin yanı sıra hala eğitmenlik alanında da çalışmalar yapıyor. Son dönemin popüler dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş'te Dönüş karakterine hayat veren ünlü oyuncu bu yapımın öncesinde de birçok ünlü yapımda yer aldı. Peki, Almila Ada kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Almila Ada oynadığı diziler ve hayatı…

ALMİLA ADA KİMDİR?

27 yaşındaki genç oyuncu Almila Ada, gazeteci bir baba ve moda tasarımcısı bir annenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Baleyle başladığı kariyerini televizyon ve sinema ile devam ettiren ünlü oyuncu genç yaşında birçok başarıya imza atıyor. İşte Almila Ada hakkında merak edilenler…