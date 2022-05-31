Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun’u öldü mü? Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı, neden çıktı?

AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun öldü Fahriye Evcen yapımcıyla anlaşarak sezon sonu planlandığı gibi "Alp Arslan: Büyük Selçuklu" dizisinin yayına giren son bölümü ile veda etmiş oldu.

Fahriye Evcen'in Akça Hatun'u canlandırdığı dizide senaryo gereği kanlar içinde yere yığılarak ölmesi izleyenleri duygulandırdı.

EMRE KONUK'TAN FAHRİYE EVCEN'E TEŞEKKÜR

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı ve senaristi Emre Konuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin başrolü Fahriye Evcen'e teşekkür etti.

Konuk paylaşımında, "Asâleti ve nezâhetiyle projemize değer katan kıymetli Fahriye Evcen'e sonsuz teşekkürler. "Akça" onsuz eksik kalırdı. Onunla tamam oldu. Tarihimizde kendini vatanına adamış, her şeyini bu yolda feda etmiş olan bütün aziz kadınlarımızı harikulade temsil etti." dedi