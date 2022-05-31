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Giriş Tarihi: 31.5.2022 09:20

Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun'u öldü mü? Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı, neden çıktı?

Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun’u öldü mü? Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı, neden çıktı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun dikkat çekiyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Fahriye Evcen’in canlandırdığı Akça Hatun öldü. Dün akşam ekrana gelen sezon finalinde Vaspurakan Kalesi’nde Fetih harekatı sırasında kalede kalan Akça Hatun’un vurulması ise iddiaları kuvvetlendirdi. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun'u öldü mü? Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı, neden çıktı, tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun öldü mü sorusunun yanıtı dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde vurulma sahnesiyle dikkat çeken Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun'u kimdir, tarihte ne zaman öldü, gerçekte kimdir şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Fahriye Evcen'in Akça Hatun'u canlandırdığı dizide senaryo gereği kanlar içinde yere yığılarak ölmesi izleyenleri duygulandırdı. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun'u öldü mü, Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı, neden çıktı, tarihte nasıl ve ne zaman öldü?

AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun öldü Fahriye Evcen yapımcıyla anlaşarak sezon sonu planlandığı gibi "Alp Arslan: Büyük Selçuklu" dizisinin yayına giren son bölümü ile veda etmiş oldu.

Fahriye Evcen'in Akça Hatun'u canlandırdığı dizide senaryo gereği kanlar içinde yere yığılarak ölmesi izleyenleri duygulandırdı.

EMRE KONUK'TAN FAHRİYE EVCEN'E TEŞEKKÜR

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı ve senaristi Emre Konuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin başrolü Fahriye Evcen'e teşekkür etti.

Konuk paylaşımında, "Asâleti ve nezâhetiyle projemize değer katan kıymetli Fahriye Evcen'e sonsuz teşekkürler. "Akça" onsuz eksik kalırdı. Onunla tamam oldu. Tarihimizde kendini vatanına adamış, her şeyini bu yolda feda etmiş olan bütün aziz kadınlarımızı harikulade temsil etti." dedi

AKÇA HATUN KİMDİR?

Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur. Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.

ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

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Alparslan: Büyük Selçuklu Akça Hatun'u öldü mü? Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı, neden çıktı?
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