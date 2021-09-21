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Giriş Tarihi: 21.9.2021 14:44

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kim?

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kim?

TRT1’nin tarihi konulu dizisi Alparslan Büyük Selçuklu izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Fahriye Evcen ve Barış Arduç’un başrolü paylaştığı yapımda Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu alınacak. Yeni dizinin fragmanlarının televizyon ekranlarında dönmesiyle Alparslan Büyük Selçuklu 1.bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranır oldu. Peki Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kim? İşte yanıtı…

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon dizileri arasında oldukça merak edilen yapımlar arasında bulunuyor. Tarihi dönem dizisinde Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Barış Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Peki Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kim?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekim ayının ilk haftalarında dizinin yayınlanacağı tahmin edilirken yayıncı kuruluşundan henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Barış Arduç

Fahriye Evcen

Mehmet Özgür

Erdinç Gülener

Barış Bağcı

Batın Uçan

Korel Cezayirli

Gizem Karaca

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Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kim?
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