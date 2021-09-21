Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon dizileri arasında oldukça merak edilen yapımlar arasında bulunuyor. Tarihi dönem dizisinde Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Barış Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Peki Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kim?