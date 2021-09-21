Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon dizileri arasında oldukça merak edilen yapımlar arasında bulunuyor. Tarihi dönem dizisinde Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Barış Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Peki Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kim?
Ekim ayının ilk haftalarında dizinin yayınlanacağı tahmin edilirken yayıncı kuruluşundan henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.
Barış Arduç
Fahriye Evcen
Mehmet Özgür
Erdinç Gülener
Barış Bağcı
Batın Uçan
Korel Cezayirli
Gizem Karaca