Amphicar ile 1965’de boğazı dolaşıp denize giren kişi kimdir?

Hülya Koçyiğit Biyografisi

Adı Soyadı: Hülya Koçyiğit

Doğum Tarihi: 12 Aralık 1947

Nereli: İstanbul

Burcu: Yay

Kilosu: 65

Boyu: 1.74

Göz Rengi: Kahverengi

Saç Rengi: Kumral

Eğitim Durumu: Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunu

Sevgilisi: Yok

Evlimi: Evet

Eşi: Selim Soydan

instagram Hesabı: https://www.instagram.com/hulyakocyigitofficial

Twitter Hesabı: https://twitter.com/koc_hulya

Facebook Hesabı: https://tr-tr.facebook.com/hulyakocyigitofficial

Hülya Koçyiğit Kısaca Hayatı

Hülya Koçyiğit 12 aralık 1947 tarihinde İstanbul Yenikapı'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Melek Koçyiğit, babasının adı Sedat Koçyiğit'tir. Mutlu bir çocukluk geçiren Hülya Hanımın annesi çok kuralcıdır. Feryal ve Nilüfer adında iki tane kız kardeşi vardır. İlkokul eğitimini İstanbul'da tamamlamış ve daha sonra Ankara'ya taşınmışlardır. Ankara'da Atatürk Kız Lisesinde eğitimine devam etmiştir. Sonrasında Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümünü okumuş ve mezun olmuştur. 1.74 boylarında, 69 kilo, kumral tenli, kahverengi saçlı ve gözlü olan başarılı bir kadın oyuncumuzdur. Tam bir yay burcu kadınıdır.

Hülya Koçyiğit, Öğretmeni olan Muhsin Ertuğrul'un yönlendirmesi üzerine Ankara Devlet Konservatuarında Tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Diğer iki kız ardeşi de İstanbul Şehir Tiyatrosunda oynamaktadır. Kardeşi olan Nilüfer Hanım bir yönetmenden film teklifi gitmiş ve Hülya Koçyiğit'ten önce sahnelere çıkmıştır. Çok küçük bulunmasına rağmen bir çok dizi ve filmde oynamıştır. Ses dergisinin düzenlediği bir yarışma ile Metin Erksan adını duyurması için yazdırır. Bu yarışmada mayo giyilmesi istenmiştir. Ancak budan haberi olmayan Hülya Koçyiğit annesi ile kiralık mayo bulmak için dolanır ve birinden fazla mayo bulurlar. Bu kişi Ajda Pekkan'dır. O yarışmada Ajda Pekkan birinci gelirken Koçyiğit ikinci sırada yerini almıştır. Türk Sinemasına büyük katkısı olan başarılı oyuncunun birçok film ve dizisi vardır. 1968 yılında Selim Soydan ile evlenmiş Gülşah adında bir kız çocukları olmuştur.