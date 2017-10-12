Ampute Milli Takım Oyuncusu Barış Telli Esra Erol’a konuk oldu
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenip Türkiye'yi sevince boğan Ampute Milli Takımının oyuncusu Barış Telli konuk oldu.
Instagram hesabından paylaşım yaparak mili takımı tebrik eden Esra Erol, büyük bir zafer kazanan takımın oyuncusu Barış Telli'yi programa davet ederek hikayesini dinledi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada büyük bir coşku yaşayan milli futbolcu, yaşattıkları galibiyet için çok mutlu olduklarını iletti.