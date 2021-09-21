Analı Kızlı Tarifi: Analı Kızlı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Analı Kızlı istenmesi sonrasında Analı Kızlı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.
ANALI KIZLI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
ANALI KIZLI MALZEMELERİ
Misket köfte için:
- 500 gram gendime
- 200 gram yağsız kıyma
- 1 adet soğan
- Yarım su bardağı su, tuz
İçli köftenin içi için:
- 250 gram orta yağlı köftelik kıyma
- 1 adet soğan
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
- Tuz, karabiber
İçli köftenin dışı için:
- 250 gram yağsız dana kıyma
- 2 su bardağı köftelik bulgur
- Yarım çay bardağı irmik
- Yeteri kadar su, tuz
Sos için:
- 2 çorba kaşığı salça
- Yarım su bardağı zeytinyağı veya sıvıyağ
- 1 tatlı kaşığı kuru nane, tuz
- 3-4 su bardağı sıcak su
ANALI KIZLI YAPILIŞI
- Öncelikle misket köfte için gendime, kıyma, rendelenmiş soğan, su ve tuzu bir kasede yoğurun. Misket büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteler hazırlayın.
- İçli köftenin iç harcı için yapışmaz yüzeyli bir tavada kıymayı kavurun. İnce kıyılmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin.
- Ocağın altını kapatın. Ceviz, tuz, karabiber ekleyip karıştırın ve ılınmaya bırakın. Dışı için kıymayı bir tepsiye alın.
- Bulgur, irmik ve tuz katın. Üzerine ılık su serpin ve yoğurun. Devamlı su serpmek suretiyle, bulgur ve irmik iyice yumuşayana kadar yoğurmaya devam edin.
- Hazırladığınız dış harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. İşaret parmağınızla içini oyup, avuç içinizde dışını incelterek şekil verin. İç malzemeden doldurup, köfteyi kapatın.
- Malzeme bitene kadar işleme devam edin. Sosun için salça ve zeytinyağını bir tavaya alın. Salçayı hafif çevirin. Nane, tuz ve kaynamış suyu ilave edin.
- Bir taşım kaynadıktan sonra misket ve içli köfteleri ekleyin. Kısık ateşte tavanın ağzı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.