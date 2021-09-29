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Giriş Tarihi: 29.9.2021 23:32 Son Güncelleme: 29.9.2021 23:32

Apple Pie tarifi: MasterChef Apple Pie tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Apple Pie tarifi: MasterChef Apple Pie tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 yarışmasının son bölümünde ana kadro yarışmacılarından Apple Pie yapmaları istendi. Televizyondan yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Apple Pie tarifi ile ilgili olarak Apple Pie tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte ne lezzetli tarifi…

Apple Pie tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde menüde yer alan yemekler arasındaydı. Ekranlarda yarışmacılar tarafından yapılışını izleyenler Apple Pie tarifi ile ilgili detayları merak ederek Apple Pie tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

APPLE PIE TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

APPLE PIE MALZEMELER:

  • 125 gr oda sıcaklığında tereyağı yada margarin
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

Elmalı harç için:

  • 4 adet orta boy elma
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Üzerine:

  • Pudra şekeri

(APPLE PİE) ELMALI TART YAPILIŞI:

  1. Elmaların kabuklarını soyup rendeleyelin.Tarçını ve şekeri de ekleyerek pişirin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  2. Bir kapta yumurta, tereyağı, şekeri iyice elinizle karıştırın. Kabartma tozu ve unu azar azar eklin, ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru 15 dk kadar dinlenmeye bırakın.
  3. Süre bitiminde hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça ayırın. Kalan hamuru orta boy borcam tepsisi kadar oklava ile açın. Yağlanmış tepsiye yerleştirip elmalı harcı dökün ve yayın. Portakal büyüklüğündeki hamuru da açıp şeritler kesip üzerine koyun.
  4. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında kızarana kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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Apple Pie tarifi: MasterChef Apple Pie tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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