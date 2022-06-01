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Giriş Tarihi: 1.6.2022 15:58

Arif v 216 film konusu: Arif v 216 oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekildi?

Arif v 216 film konusu: Arif v 216 oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekildi?

Arif v 216 2018 Türk sinema vizyon senesinin en çok izlenilen filmlerinden biri oldu. Gora ve Arog’un devam filmi olarak çekilen ve nostaljik havasıyla bazı izleyicilerin beğenisini kazanan film bu akşam STAR TV ekranlarına gelecek. Vatandaşlar da Arif v 2016 film konusu ne, oyuncuları kimler sorusunu yöneltiyor. Özellikle 10 yıl sonra AROG’un devamı olarak çekilmesi, çok sevilen GORA ve AROG sonrası izleyenleri daha da heyecana sürükledi. Peki, Arif v 216 konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

Arif v 216 ekranlara geliyor. STAR TV ile birlikte 2018 tarihli Türk yapımı ekranlarda gösterilmeye devam ediyor. Çıktığı dönem yaptığı gişeyle beyaz perdeyi sarsan Arif v 216 oyuncuları ve konusu izleyenlerin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar Arif v 216 konusu ne sorusunu yöneltiyor. GORA ve AROG devam filmi olarak çıkan film, seriye nokta koyuyor. İşte Arif v 216 film konusu!

ARİF V 216 OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Özge Özberk, Kerem Alışık, Ediz Hun, Farah Zeynep Abdullah, Mustafa Sandal, Mert Fırat, Can Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Ahu Yağtu, Maria Anastasiyeva, Murat Arkın, Şükrü Özyıldız

ARİF V 216 FİLMİNİN KONUSU NE?

Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.

ARİF V 216 NEREDE ÇEKİLDİ?

Arif v 216 İstanbul'un farklı ilçelerinde çekildi. Tarihi alanlar sıklıkla Beykoz'da çekilirken, toplamda Fatih, Adalar, Sarıyer ve Ümraniye'de çekildi.

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Arif v 216 film konusu: Arif v 216 oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekildi?
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