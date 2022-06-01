Arif v 216 film konusu: Arif v 216 oyuncuları kimler, konusu ne, nerede çekildi?

Arif v 216 ekranlara geliyor. STAR TV ile birlikte 2018 tarihli Türk yapımı ekranlarda gösterilmeye devam ediyor. Çıktığı dönem yaptığı gişeyle beyaz perdeyi sarsan Arif v 216 oyuncuları ve konusu izleyenlerin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar Arif v 216 konusu ne sorusunu yöneltiyor. GORA ve AROG devam filmi olarak çıkan film, seriye nokta koyuyor. İşte Arif v 216 film konusu!
Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Özge Özberk, Kerem Alışık, Ediz Hun, Farah Zeynep Abdullah, Mustafa Sandal, Mert Fırat, Can Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Ahu Yağtu, Maria Anastasiyeva, Murat Arkın, Şükrü Özyıldız