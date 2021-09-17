Arka Sokaklar 595. yeni bölüm Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar 16. yeni sezon 595. bölüm kesintisiz izle!

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kanal D'nin büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen fenomen dizisi "Arka Sokaklar" 16. sezona başlıyor. Sevilen dizi 17 Eylül Cuma akşamı yeni sezon ilk bölümü olan 595'inci bölümü ile ekrana geliyor.Engin ve Başak'ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekibimiz arasında amansız bir takip başlamış ve bütün ekip Memo bebek için seferber olmuştur. Ferhat kendi adamı Mahmut'u öldürmesi için kiralık katil Koray'ı tutar. Koray 'ı takip eden ekibimiz Memo bebeğin izine rastlar. Ferhat elinde kalan mallarla birlikte, Poyrazköy'deki tekneyle kaçmaya çalışırken ekip baskın yapar.

Ekibe komiser yardımcısı Emre ve Aslı katılmıştır. Rıza Baba ve ekibi güneydeki yangınlara destek için olay yerine giderler. Rıza, Mesut, Hüsnü, Emre, Cemal, Ezgi, Selin polislerimiz yangın söndürme çalışmalarına katılır. Ekibimiz yangına müdahale ederken hararetli dakikalar geçirecek ve kendilerini tehlike altına atacaktır.

Varlıklı bir aileden gelen Ziya, gasp ettiği taksilerle, avına düşürdüğü kadınları öldürür. Ziya yeni bir av peşindedir. Ailesini otogardan almaya giden Melike yeni avıdır.

Memo bebek yaşıyor mu? Engin oğluna kavuşabilecek mi? Ekip Melike'yi kurtarabilecek mi?