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Giriş Tarihi: 17.9.2021 18:09

Arka Sokaklar 595. yeni bölüm Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar 16. yeni sezon 595. bölüm kesintisiz izle!

Arka Sokaklar 595. yeni bölüm Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar 16. yeni sezon 595. bölüm kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar yeni bölüm izle ekranıyla araştırma konusu haline geldi. 16. Sezonuyla bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkacak yapım aksiyon dolu sahneleriyle sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler “Arka Sokaklar yeni bölüm izle” şeklinde sorgulamalarına başladı. İşte Kanal D ile Arka Sokaklar yeni sezon 595. Bölüm izle ekranı ve detaylar...

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm izle ekranı ile bugün akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Birbirinden ünlü oyuncuları başrollerinde ağırlayan yapım Rıza Baba ve ekibiyle devam ediyor. Dizinin bölümlerini internet aracılığı ile takip etmek isteyenler "Arka Sokaklar yeni bölüm izle" ekranından kesintisiz şekilde diziyi izleyebiliyor. İşte Arka Sokaklar 595. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

Arka Sokaklar 595. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Son bölümün tamamının yayınlanmasıyla kesintisiz olarak izleyebilirsiniz

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

Arka Sokaklar son bölüm izle Kanal D’de! Arka Sokaklar 571.bölüm tamamı izle

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kanal D'nin büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen fenomen dizisi "Arka Sokaklar" 16. sezona başlıyor. Sevilen dizi 17 Eylül Cuma akşamı yeni sezon ilk bölümü olan 595'inci bölümü ile ekrana geliyor.Engin ve Başak'ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekibimiz arasında amansız bir takip başlamış ve bütün ekip Memo bebek için seferber olmuştur. Ferhat kendi adamı Mahmut'u öldürmesi için kiralık katil Koray'ı tutar. Koray 'ı takip eden ekibimiz Memo bebeğin izine rastlar. Ferhat elinde kalan mallarla birlikte, Poyrazköy'deki tekneyle kaçmaya çalışırken ekip baskın yapar.

Ekibe komiser yardımcısı Emre ve Aslı katılmıştır. Rıza Baba ve ekibi güneydeki yangınlara destek için olay yerine giderler. Rıza, Mesut, Hüsnü, Emre, Cemal, Ezgi, Selin polislerimiz yangın söndürme çalışmalarına katılır. Ekibimiz yangına müdahale ederken hararetli dakikalar geçirecek ve kendilerini tehlike altına atacaktır.

Varlıklı bir aileden gelen Ziya, gasp ettiği taksilerle, avına düşürdüğü kadınları öldürür. Ziya yeni bir av peşindedir. Ailesini otogardan almaya giden Melike yeni avıdır.

Memo bebek yaşıyor mu? Engin oğluna kavuşabilecek mi? Ekip Melike'yi kurtarabilecek mi?

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Arka Sokaklar 595. yeni bölüm Kanal D canlı izle! Arka Sokaklar 16. yeni sezon 595. bölüm kesintisiz izle!
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