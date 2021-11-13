Arka Sokaklar 603. bölüm full izle! Kağıt toplayıcısı cinayetinde önemli bir delil ortaya çıkıyor

Arka Sokaklar dizisi 603. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizinin televizyon gösteriminin sona ermesinin ardından diziyi izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Arka Sokaklar 603. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Kanal D ile Arka Sokaklar 603. bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan linkle Arka Sokaklar 603. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum
Mesut, Selin ve müfettiş İdil izbe bir sokakta öldürülen kağıt toplayıcısı Javid üzerine araştırma yapmaya başlar. Javid'in ülkemizdeki tek yakını, Türkiye'ye göç etmeden önce ülkesinde hakimlik yapan Kadim'dir. Kadim ile görüşen Mesut bir sonuç elde edemez.
Müfettiş İdil'in istihbarat'tan edindiği bilgi ve Mesut ile Selin'in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen deliller, cinayeti işleyenin İkbal adında bir göçmen olduğunu gösterir. Derinleştirilen araştırma ile İkbal'in çeşitli suçlar işleyen bir örgütün parçası olduğunu ve bu örgütün liderinin Samir olduğu anlaşılır. Samir ve İkbal'in asıl hedefinin Javid olduğuna inanmayan Mesut ve İdil, ekipten affını isteyen Cemal'in yardımı ile soruşturmayı derinleştirir.