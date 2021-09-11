Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 16.sezon geri sayımı sürüyor!

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar yeni sezonu ile 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR'DA GEÇEN SEZON NELER OLDU?

Savcı Faruk'un yerini bulmak için emniyet kırmızı alarmdadır. Aycan ise, Engin Müdür'ün bebeğini kaçırmak üzere pusudadır ve Ferhat Mazı hakkında ekibin işine yarayacak bir bilgiyi Ezgi'ye iletir. İfşa edilmenin cezasını kesmek adına harekete geçen Ferhat'ın, ekipten ve Aycan'dan alacağı intikam ağır olacaktır.

Arda, Cemal ve Ezgi trafik ekipleriyle birlikte görevdeyken kontrole girmek istemeyen Kazım, bir polise çarpıp kaçar. Ekibimiz Kazım'ı yakalar ve adliyeye sevk eder. Adliyeden kaçmak üzere plan yapan Kazım, insanları rehin alarak olay çıkarır. O sırada Pınar ve Ali, boşanma davalarını geri çekmek için adliyeye gelmiştir. Rıza Baba'da adliyededir. Pınar ve Ali'nin davasının düştüğünü öğrenen Rıza Baba tepkisini koyar. Bu sırada adliye binasında hareketlilik başlamıştır. Silah seslerini duyan Rıza Baba ve Ali irkilirler. Pınar Adliye'den dışarıya çıkartılır. Rıza Baba ve Ali içeride kalır.

Aldığı yurt dışı bazlı proje teklifinin heyecanını yaşayan Tekin, bir de Zeliha'ya teklif gelmesiyle çifte mutluluk yaşar. Zeliha bir yanı buruk olsa da ayağına gelen bu fırsatı geri tepmek istememektedir. Hüsnü'nün de rızasını alarak Tekin ve Zeliha Almanya yolcusudur…

Arka Sokaklar aksiyon dolu bölümleriyle yeni sezonda da Kanal D'de!