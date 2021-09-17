Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar yeni sezonda neler olacak?

Arka Sokaklar yeni sezon izleyiciyle buluşmak için geri sayıma geçti. Eylül ayında pek çok dizinin yeni sezon yayın hayatına başlamasıyla Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar'ın rol aldığı dizinin 16.sezon fragmanı yayınlandı. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve tüm bilgiler…

Arka Sokaklar 595. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engin ve Başak'ın bebeklerinin kaçırılmasının ardından Ferhat ile ekibimiz arasında amansız bir takip başlamış ve bütün ekip Memo bebek için seferber olmuştur. Ferhat kendi adamı Mahmut'u öldürmesi için kiralık katil Koray'ı tutar. Koray 'ı takip eden ekibimiz Memo bebeğin izine rastlar. Ferhat elinde kalan mallarla birlikte, Poyrazköy'deki tekneyle kaçmaya çalışırken ekip baskın yapar.

Ekibe komiser yardımcısı Emre ve Aslı katılmıştır. Rıza Baba ve ekibi güneydeki yangınlara destek için olay yerine giderler. Rıza, Mesut, Hüsnü, Emre, Cemal, Ezgi, Selin polislerimiz yangın söndürme çalışmalarına katılır. Ekibimiz yangına müdahale ederken hararetli dakikalar geçirecek ve kendilerini tehlike altına atacaktır.

Varlıklı bir aileden gelen Ziya, gasp ettiği taksilerle, avına düşürdüğü kadınları öldürür. Ziya yeni bir av peşindedir. Ailesini otogardan almaya giden Melike yeni avıdır.

Memo bebek yaşıyor mu? Engin oğluna kavuşabilecek mi? Ekip Melike'yi kurtarabilecek mi?

Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümü ile 17 Eylül Cuma akşamı Kanal D'de...