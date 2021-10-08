Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Diziye iki sürpriz oyuncu katılıyor!

ARKA SOKAKLAR YENİ OYUNCULARI KİM?

Arka Sokaklar 598'inci bölümünde Hakan Bozyiğit, 599.bölümünde ise Duygu Keser izleyicisi karşısına çıkacak. Hakan Bozyiğit eski bir Afgan askeri karakterine, Duygu Keser ise Müfettiş İdil karakterine hayat verecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan, kirli işlerin içine mi giriyor?

CEMAL, BORA'NIN KURDUĞU TUZAKTAN KURTULUR…

Ekibimiz Bora'yı yakalamak için sıkı bir takip başlatır. Harun bir yandan kardeşi Bora'nın teslim olmasını isterken, diğer yandan işlediği suçu temizleme peşindedir. Harun, Bora'nın yakalanan adamlarını ortadan kaldırmak için insan kaçakçılığı yapan Rıdvan'a talimat verir. Rıdvan bu işi, kaçak yollar ile ülkemize gelen eski asker Hamit ile çözmek ister. Bora, saklandığı yerden Sude'yi takip etmeye devam eder.

KERİM ASLAN VE VİLDAN, BURAK VE ASLI'NIN PEŞİNİ BIRAKMAZ…

Burak, hastanenden çıkmış ve evine geri dönmüştür. Aslı, kardeşi Burak'ı kaçıran kişinin aynı zamanda babasını şehit eden kişinin kerim aslan olduğunu öğrenmiş ve intikam isteği ile yanıp tutuşmaktadır. Vildan ve Kerim'in de bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Vildan'ın adamı yaralı yüz tekrar Burak'ın peşine düşer.

HAKAN, LEYLA'NIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMDAN DOLAYI KENDİNİ SUÇLAR…

Leyla'yı, Nazif'in elinden kurtarmak için,Nazif'in isteğini yerine getirir. Delil olarak adli emanette tutulan görüntüleri gizlice alır ve Nazif'e teslim etmek için yola çıkar. Teslimat sırasında ekibimiz olay yerine baskın yapar.