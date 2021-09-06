Armudiye tarifi: Armudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2021 MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasındaki yarışmacılar jüri Mehmet Şef'in hazırladığı Armudiye imza tabağına en yakın ürünü hazırlamak için mücadele verdi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise evde hazırlamak isteyerek Armudiye tarifi ile ilgili olarak Armudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
ARMUDİYE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
ARMUDİYE MALZEMELERİ
- Armut
- Toz Şeker
- Su
- Yıldız Anason
- Toz Zerdeçal
- Safran
- Karanfil
- Çubuk Tarçın
- Tane Karabiber
- Lemongrass
- Beyaz üzüm sirkesi
ARMUDİYE YAPILIŞI
- Armutları sapları üzerinde kalacak şekilde kabuklarını soyuyoruz.
- Kabak oyacağı yardımıyla alt tarafından içlerini temizliyoruz.
- Daha sonra bir tencereye tüm malzemeleri ekleyip kaynatıyoruz.
- Dışlarını soyup temizlediğimiz armutları şerbete atıp pişiriyoruz.
- Pişen armutları şerbetten çıkartıp soğuması için buzdolabında bekletiyoruz.
KAYNAK: acunn.com