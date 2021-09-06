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Giriş Tarihi: 6.9.2021 00:32 Son Güncelleme: 6.9.2021 00:32

Armudiye tarifi: Armudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Armudiye tarifi: Armudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde eleme adaylarından Mehmet Şef’in imza yemeği olan Armudiye yapmaları istendi. Bu gelişme sonrasında yemeğin tarifini öğrenmek isteyenler Armudiye tarifi ile ilgili olarak Armudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Armudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? cevapları ve tüm detaylar.

2021 MasterChef Türkiye son bölümde eleme potasındaki yarışmacılar jüri Mehmet Şef'in hazırladığı Armudiye imza tabağına en yakın ürünü hazırlamak için mücadele verdi. Televizyonda yapılışını izleyenler ise evde hazırlamak isteyerek Armudiye tarifi ile ilgili olarak Armudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

ARMUDİYE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ARMUDİYE MALZEMELERİ

  • Armut
  • Toz Şeker
  • Su
  • Yıldız Anason
  • Toz Zerdeçal
  • Safran
  • Karanfil
  • Çubuk Tarçın
  • Tane Karabiber
  • Lemongrass
  • Beyaz üzüm sirkesi

ARMUDİYE YAPILIŞI

  1. Armutları sapları üzerinde kalacak şekilde kabuklarını soyuyoruz.
  2. Kabak oyacağı yardımıyla alt tarafından içlerini temizliyoruz.
  3. Daha sonra bir tencereye tüm malzemeleri ekleyip kaynatıyoruz.
  4. Dışlarını soyup temizlediğimiz armutları şerbete atıp pişiriyoruz.
  5. Pişen armutları şerbetten çıkartıp soğuması için buzdolabında bekletiyoruz.

KAYNAK: acunn.com

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Armudiye tarifi: Armudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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