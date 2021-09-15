Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi 15 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Başrollerinde Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak oturuyor. Romantizm dolu sahnelerin yer aldığı filmi izlemek isteyenler ise konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalara başladılar. Peki; Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi oyuncuları kimler?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİ KONUSU

1960'lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor. Sema ve Niko geçmişte birbirini seven ancak aşkları imkânsız bir hâle gelmiş iki gençtir. Çünkü dönemin siyasi hassasiyeti dolayısıyla bir Türk-Rum gerginliği yaşanmaktadır. Her ne kadar duygularını özgürce yaşamak konusunda direnmeye çalışsalar da kader onları ayırır. Bu arada günümüzde yaşayan Defne ve Kerem adlı iki genç de bir barda tanışıp âşık olurlar. Onların ilişkisinde de inişli çıkışlı dönemler olur. İki farklı dönemde geçen ve gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan filmde, geçmiş ile günümüzün ilişkileri karşılaştırılıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak

Oyuncular : Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Elif Doğan, Aytaç Şaşmaz