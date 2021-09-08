Dram ve romantik türlerde film sevenlerin merakla beklediği Aşk Tesadüfleri Sever filmi 8 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Yönetmen koltuğunda; Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu film güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile kısa sürede büyük başarı yakalamıştı. Gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in hikayesinin anlatıldığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kimler?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ KONUSU

Aşk Tesadüfleri Sever'; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor...

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Aşk Tesadüfleri Sever

Yönetmen : Ömer Faruk Sorak

Yapım Yılı : 2011 - Türkiye

Türü : Dram, Romantik

Oyuncular : Mehmet Günsur, Belçim Bilgin, Altan Erkekli