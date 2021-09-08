Dram ve romantik türlerde film sevenlerin merakla beklediği Aşk Tesadüfleri Sever filmi 8 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Yönetmen koltuğunda; Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu film güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile kısa sürede büyük başarı yakalamıştı. Gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in hikayesinin anlatıldığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kimler?
Aşk Tesadüfleri Sever'; çocuklukları ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve 2010 yılında İstanbul'da tekrar karşılaşan Özgür ve Deniz'in kendilerini engellerle dolu bir aşk macerası içinde buldukları hayatlarına odaklanıyor...
Orijinal adı : Aşk Tesadüfleri Sever
Yönetmen : Ömer Faruk Sorak
Yapım Yılı : 2011 - Türkiye
Türü : Dram, Romantik
Oyuncular : Mehmet Günsur, Belçim Bilgin, Altan Erkekli