ATV canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleme linki

İbrahim Çelikkol'un hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteri, ilk bölümden Çukurova'da dengeleri değiştirmeyi başardı. Dizinin sevenleri, yeni bölümde Yamanlar konağında neler olacağını merak ediyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleme linki ile yeni bölüm bu akşam ATV'de! İşte ATV canlı yayın ekranı! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir. Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.