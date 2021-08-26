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Giriş Tarihi: 26.8.2021 15:47

Aycan Yanaç Kimdir, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımına Transfer Olacak Mı? Aycan Yanaç'a Fenerbahçelilerden Çağrı!

Aycan Yanaç Kimdir, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımına Transfer Olacak Mı? Aycan Yanaç’a Fenerbahçelilerden Çağrı!

Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden Kadın Futbol Takımı kuracağını duyururken bu açıklamanın ardından sosyal medyada sarı lacivert renklere gönül veren binlerce taraftar, Aycan Yanaç için çağrı yapmaya başladı. Sarı kanaryalar, Survivor 2020 sezonunda adı duyulan futbolcunun yeni kurulacak takıma transfer olması için çeşitli paylaşımlarda bulundu. Bu noktada “Aycan Yanaç kimdir, Fenerbahçe Kadın Futbol takımına transfer olacak mı, oldu mu?” şeklinde araştırmaları gündeme taşındı. İşte sosyal medyada gündeme gelen ve Survivor yarışmasıyla ün kazanan futbolcu Aycan Yanaç hakkında merak edilenler...

Süper Lig devi Fenerbahçe bugün resmi sitesi üzerinden Kadın Futbol takımı kuracağını duyururken sosyal medyada Aycan Yanaç gündeme oturdu. Survivor yarışmasıyla adını duyuran genç futbolcu şuan ALG Spor'da forvet oyuncusu olarak kariyerine devam ediyor. Sarı lacivertli takımın taraftarları ise Aycan Yanaç için çağrı yaptı. Peki, Aycan Yanaç kimdir, Fenerbahçe Kadın Futbol takımına transfer olacak mı, oldu mu? İşte detaylar...

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN "AYCAN YANAÇ" ÇAĞRISI

Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı kurduğunu duyurduğu bu açıklamasının ardından sosyal medyada gözler Survivor'ın eski yarışmacısı Aycan Yanaç'a çevrildi. Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç daha önce yaptığı açıklamada 'Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

Öte yandan Acun Ilıcalı, yarışmada 'Aycan sana özel bir selam var onu söyleyeyim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertli spor kulübü kadın futbol takımının kurulduğunu resmi sitesi üzerinden duyurunca özellikle sosyal medyanın gözü futbolcu Aycan Yanaç'a çevrildi.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da transfere kesin gözüyle bakılıyor.

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AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Nünberg ile başlayan Aycan Yanaç, kariyerine Köln'de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında yer aldı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonu tanıtımında iddiasını "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." sözleriyle ortaya koymuştu.

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Aycan Yanaç Kimdir, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımına Transfer Olacak Mı? Aycan Yanaç'a Fenerbahçelilerden Çağrı!
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