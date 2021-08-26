FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN "AYCAN YANAÇ" ÇAĞRISI

Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı kurduğunu duyurduğu bu açıklamasının ardından sosyal medyada gözler Survivor'ın eski yarışmacısı Aycan Yanaç'a çevrildi. Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç daha önce yaptığı açıklamada 'Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

Öte yandan Acun Ilıcalı, yarışmada 'Aycan sana özel bir selam var onu söyleyeyim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertli spor kulübü kadın futbol takımının kurulduğunu resmi sitesi üzerinden duyurunca özellikle sosyal medyanın gözü futbolcu Aycan Yanaç'a çevrildi.

Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da transfere kesin gözüyle bakılıyor.