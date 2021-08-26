Süper Lig devi Fenerbahçe bugün resmi sitesi üzerinden Kadın Futbol takımı kuracağını duyururken sosyal medyada Aycan Yanaç gündeme oturdu. Survivor yarışmasıyla adını duyuran genç futbolcu şuan ALG Spor'da forvet oyuncusu olarak kariyerine devam ediyor. Sarı lacivertli takımın taraftarları ise Aycan Yanaç için çağrı yaptı. Peki, Aycan Yanaç kimdir, Fenerbahçe Kadın Futbol takımına transfer olacak mı, oldu mu? İşte detaylar...
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN "AYCAN YANAÇ" ÇAĞRISI
Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı kurduğunu duyurduğu bu açıklamasının ardından sosyal medyada gözler Survivor'ın eski yarışmacısı Aycan Yanaç'a çevrildi. Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç daha önce yaptığı açıklamada 'Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
Öte yandan Acun Ilıcalı, yarışmada 'Aycan sana özel bir selam var onu söyleyeyim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-lacivertli spor kulübü kadın futbol takımının kurulduğunu resmi sitesi üzerinden duyurunca özellikle sosyal medyanın gözü futbolcu Aycan Yanaç'a çevrildi.
Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da transfere kesin gözüyle bakılıyor.
AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Nünberg ile başlayan Aycan Yanaç, kariyerine Köln'de devam etti.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında yer aldı.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonu tanıtımında iddiasını "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." sözleriyle ortaya koymuştu.