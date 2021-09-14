Aytaç Şaşmaz kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında ve nereli?

Aytaç Şaşmaz hayatı ile merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Son dönemin yıldızı parlayan ünlü oyuncu Baht Oyunu dizisinde rol alıyor. Bundan önce de 2019-2021 yılları arasında Hekimoğlu'nda Emre Acar rolünü canlandırmıştı. Peki Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz, 1998 yılında İstanbul'da doğdu.

Yine kendi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmiyle gerçekleşti.

2017 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu, reklam filmlerinde de boy gösterdi.

Asıl yükselişini Söz dizisinde yapan Şaşmaz, 2020'de vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde de rol aldı.

2019-2021 yılları arasında Hekimoğlu'nda Emre Acar rolünü canlandıran oyuncu, şimdilerde Kanal D'de ekranlara gelen Baht Oyunu'nda Bora Doğrusöz karakterine hayat veriyor.

Şaşmaz, BahtOyunu'ndaki rol arkadaşı #CemreBaysel ile aşk yaşıyor.