Baht Oyunu 12.bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu yeni bölümde Bora ve Ada aşk yaşamaya başlıyor!

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı, ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 12.bölüm ile 7 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Baht Oyunu yeni bölümde; Selin'in Ali'yi kaçırdığını Bora ve Ada öğrenecek ve peşlerine düşecek. Öte yandan; Bora ve Ada'ya dair şirkette dedikodular artarken ortalık iyice karışacak. İşte Baht Oyunu 12.bölüm fragman ve detayları!

BAHT OYUNU 12.BÖLÜMDE NELER OLACAK? 7 EYLÜL SALI

Selin'in Ali'yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşer. Ali ve Selin'i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada'ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora'yı aramaya başlar.

Ali ve Selin'in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada'ya aşkını ilan eder.

Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

Baht Oyunu 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video