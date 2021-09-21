Baht Oyunu 14.bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu yeni bölümde Ada ve Bora peri masalında!

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (14.BÖLÜM)

Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır. Romantik bir anda kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.

Baht Oyunu 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer.

Ada'nın Bora'dan ayrılmayacağını fark eden Nergis, Rüzgar'ı yemeğe çağırır ve Ada'nın aklına Rüzgar'ı işlemeye çalışır. Zor bir sınavdan geçen ikilinin aşkı, tüm bu engellere karşı durmayı başarabilecek midir?