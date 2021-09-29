Baht Oyunu 15. bölüm full izle! Ada’nın boşanma davasını avukat Turgut devralıyor





BAHT OYUNU 15. BÖLÜM ÖZETİ

Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder.

Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.