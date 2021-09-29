Baht Oyunu 15. bölüm full izle! Ada’nın boşanma davasını avukat Turgut devralıyor

Baht Oyunu dizisi 15. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Baht Oyunu 15. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Baht Oyunu dizisi 15. son bölüm izleme linki ve özet detayları;
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Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder.
Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.