Bana Masal Anlatma filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bana Masal Anlatma konusu nedir, oyuncuları kimler?

Beyazperdenin ardından bu akşam ekrana gelecek olan Görev Uğruna filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk yıllarda büyük ilgi gören filmde genç bir kız ile dolmuş şoförünün masalları andıran fantastik hikayesinin anlatıldığı filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak ediliyor. Peki Bana Masal Anlatma filmi konusu ne, oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…
"Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!" Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman),doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. "Bana Masal Anlatma" sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…
Bana Masal Anlatma, İstanbul'un henüz el değmemiş eski havasını yaşayan bir semti Suriçi'nde çekildi.
Burak Aksak'ın senaryosuna ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini yine televizyon ekranlarından aşinası olduğumuz Hande Doğandemir ve Fatih Artman paylaşıyor.
OYUNCU KADROSU
Fatih Artman
Hande Doğandemir
Devrim Yakut
Tarık Ünlüoğlu
Cengiz Bozkurt
Erdal Tosun
Berat Yenilmez
Sadi Celil Cengiz
Cihan Ercan
Burcu Biricik
Ercan Yazgan
Ani İpekkaya