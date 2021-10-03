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Giriş Tarihi: 3.10.2021 17:04

Banker Bilo filmi nerede ve ne zaman çekildi? Banker Bilo filminin konusu ve oyuncuları

Banker Bilo filmi nerede ve ne zaman çekildi? Banker Bilo filminin konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın efsane yapımlarından bir tanesi olan Banker Bilo, bu akşam televizyon ekranından izleyenlerle buluşacak. Kadrosunda barındırdığı efsane isimlerle dikkat çeken Banker Bilo’nun konusu da bir o kadar ilgi çekici. Filmin senaryosunu Yavuz Turgul kaleme alırken yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstleniyor. Banker Bilo filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Banker Bilo ne zaman ve nerede çekildi?

Türk sinemasının klasiklerinden birisi olan Banker Bilo filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Döneminin en büyük hareketi olan Almanya'ya göç dalgasını konu alan yapım, konusu ve oyuncuları ile izleyenlerini ekranlara kilitliyor. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı bu klasiği izleyenler ise film hakkında detayları araştırıyor.

BANKER BİLO FİLMİ KONUSU NE?

Maho (Şener Şen), Köylüsü Bilo'yu (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiyi Almanya'ya götürmek vaadiyle paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir.

BANKER BİLO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • İlyas Salman - Bilo
  • Meral Zeren - Zeyno
  • Ahu Tuğba - Necla
  • Şener Şen - Maho
  • Münir Özkul - Haso
  • Ali Şen - Tefeci Ali
  • Nizam Ergüden - İbo
  • Orhan Aydınbaş - Belediye Başkanı
  • Tevfik Şen - Polis

BANKER BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilen film Banker Bilo'nun birçok sahnesi İstanbul'un iş merkezleriyle meşhur Levent semtinde çekilmiştir.

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Banker Bilo filmi nerede ve ne zaman çekildi? Banker Bilo filminin konusu ve oyuncuları
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