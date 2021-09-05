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Giriş Tarihi: 5.9.2021 16:58

Barbaros dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ne zaman başlıyor?

Barbaros dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ne zaman başlıyor?

TRT1 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi ilk bölüm tarihi yayımlanan fragman sonrası belli oldu. Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanların destansı öyküsüyle ekranlara bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan diziyle ilgili “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ne zaman başlıyor?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte TRT1’in yeni dizisi Barbaroslar ilk bölüm tarihi ve tanıtım fragmanı...

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı ve birbirinden güçlü oyuncularıyla dev kadro için nefesler tutuldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi için geri sayım sürerken bu noktada "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Dizinin yayın tarihi yayınlanan fragmanla beraber belli olmuştu. İşte TRT1'in yeni dizisi Barbaroslar ilk bölüm tarihi ve tanıtım fragmanı...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölüm yeni fragmanı yayınlandı | Video

BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların destansı öyküsü #BarbaroslarAkdenizinKılıcı 16 Eylül Perşembe 20.00'de TRT 1'de başlıyor!
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Barbaros dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ne zaman başlıyor?
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