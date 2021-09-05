Barbaros dizisi ilk bölüm tarihi belli oldu! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ne zaman başlıyor?

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı ve birbirinden güçlü oyuncularıyla dev kadro için nefesler tutuldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi için geri sayım sürerken bu noktada "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlıyor?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Dizinin yayın tarihi yayınlanan fragmanla beraber belli olmuştu. İşte TRT1'in yeni dizisi Barbaroslar ilk bölüm tarihi ve tanıtım fragmanı...