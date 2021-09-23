Barbaroslar Isabel kimdir? Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı İsabel’e hayat veren Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis, İshak Reis ve İlyas Reis'in serüvenini işleyen tarihi dizi Barbaroslar oyuncu kadrosu ile gündeme geliyor. Dizide İsabel rolüne hayat veren Pelin Akil de bu kapsamda araştırmalar arasında yer alıyor. Dizinin sevenleri Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı İsabel'e hayat veren Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim sorularına yanıt arıyor. İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenlerin yanıtı.
BARBAROSLAR İSABEL KİMDİR?
İsabel, Müslümanlara ağır baskılar yapan Kastilya Kralı 2. Juan'ın kızıdır. On üç yaşındayken kralın gözetimi altında yetişmesi için saraya getirildi. Kardeşi Alfonso'nun çevresinde toplanmış olan Enrique'nin muhalifleri, onun Temmuz 1468'de ölümü üzerine Isabel'e yöneldiler. Ama Isabel muhalefetin sözcüsü olmayı kabul etmedi ve Toros de Guisando Antlaşması'yla (19 Eylül 1468) IV. Enrique tarafından tahtın varisi ilan edildi.
Tahtın varisi olması nedeniyle, Isabel'in yapacağı evlilik İspanya'da ve dış ülkelerde yoğun tartışmalara yol açtı. Portekiz, Fransa ve Aragon değişik önerilerde bulundular. Enrique, Isabel'in Portekiz kralı V. Alfonso, Fransızlar ise Guienne dükü ile evlenmesini istiyordu. Ama Isabel, danışmanlarının da etkisiyle Aragon tahtının varisi Fernando ile evlenmeye karar verdi ve Enrique'nin onayı olmadan Ekim 1469'da Valladolid'deki Juan de Vivero Sarayı'nda onunla evlendi. Bu evliliğe karşı çıkan bir grup Kastilya soylusu, tahtın gerçek varisinin Isabel değil Enrique'nin la Beltraneja olarak bilinen kızı Juana olduğunu öne sürdüler. Kral da, Isabel'in kendisinin onayını almadan Fernando'yla evlenmekle tahta itaatsizlik ettiğini, böylece 1468 anlaşmasını çiğnediğini ileri sürerek bu grubu destekledi ve Juana'nın tahta çıkabilmesi için Guienne dükünün desteğinin sağlamaya çalıştı. Isabel ve Enrique daha sonra uzlaşmaya vardılarsa da, uzun yıllardan beri süren taht mücadelesi, kralın ölümünün (1474) hemen ardından bir iç savaşa dönüştü.
PELİN AKİL KİMDİR, EVLİ Mİ? PELİN AKİL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde dünyaya geldi. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.
Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akil'i biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX'da yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine hayat veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı.
PELİN AKİL KİMİNLE EVLİ, ÇOCUĞU VAR MI?
2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de yayınlanan Aile İṣi ve yine Star TV'de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıştır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti. Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Alin ve Lina isimli ikizleri var.