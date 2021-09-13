Bebek Kalamar dolması tarifi! Bebek Kalamar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Bebek Kalamar dolması tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında, televizyonda gören ve evde kendisi de hazırlamak isteyenler Bebek Kalamar dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

BEBEK KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

BEBEK KALAMAR DOLMASI MALZEMELERİ

1 Kg küçük kalamar (Her biri yaklaşık 6-8 cm ve temizlenmiş)

1 yemek kaşığı beyaz sirke

100 gram karides (soyulmuş)

100 gram beyaz etli balık

1 diş sarımsak

60 ml zeytinyağı

100 gram pirinç

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

50 gram tereyağı

50 gram kaşar peyniri, rendelenmiş (veya Mozzarella)

10 adet tarhun yaprağı, doğranmış

10 adet nane yaprağı, doğranmış

2 adet yer elması

Krem Sos

50 gram tereyağı

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı soya sosu

150 ml krema

10 gr mürekkep

3 adet yer elması

KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Temizlenmiş kalamar almanızı tavsiye ediyorum ancak bütün kalamar kullanmak istiyorsanız, dokunaçları, ortadaki ve derideki kıkırdakları çıkarın ve gövdeleri iyice yıkayın. 1 litre suyu ve sirkeyi bir tencereye koyun ve yüksek ateşte kaynatın. Kalamar tüplerini ekleyin, ocağı orta ateşe alın ve tencerenin kapağını kapatarak pişirin. Tüpleri sudan çıkarın ve soğutmaya bırakın. Pişirme suyunu saklayın. Karidesleri soyun ve temizleyin, sonra ince doğrayın. Balık filetolarında kemik olmadığından emin olun, sonra ince doğrayın. Sarımsakları ince dilimleyin. Bir tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Sarımsakları ekleyin ve pişirin. Pirinci soğuk akan su altında yıkayın, ardından tavaya ekleyin. Pirinci yağla kaplamak için karıştırın. Kıyılmış balıkları, karidesleri, tuzu ve şekeri ekleyin. Birleştirmek için karıştırın. Küçük bir kaba 250 ml (1 bardak) ayırdığınız pişirme suyunu koyun ve zerdeçal ile karıştırın. Zerdeçallı sıvıyı pirinç karışımına ekleyin ve üstü kapalı olarak pişirin. Ocağın altını kapatın ve oda sıcaklığına soğuyuncaya kadar kapak açık şekilde dinlenmeye bırakın. Tereyağı, peynir, doğranmış tarhun otu ve nane yapraklarını ekleyin. Kalan kalamar tüplerinin içine hazırladığınız iç harcı çay kaşığı ile doldurun (her tüp için yaklaşık 2-3 çay kaşığı). Kalamar tüplerini, açık uçları yukarı bakacak şekilde sıkıca geniş bir tencereye dizin. Kalamar çok gevşek bir şekilde dizilmiş gibi görünüyor ve devrilme riski varsa ortaya büyük (yıkanmış) bir patates koyun ve kalamarları çevresine dizin. 250 ml (1 bardak) pişirme sıvısını tüplerin üçte ikisine gelecek şekilde tencereye ekleyin. Tüplerin üstünden en az 2 cm sıvının dışında kalmalıdır. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin. Bu arada sosu da hazırlayın.Yer almalarını soyup haşlayın püre haline getirin. Tereyağını bir tencerede kısık ateşte eritin. Sarımsakları ikiye bölün. Tencereye ekleyin, orta ateşte pişirin. Soya sosu ekleyin mürekkebi ve yer elması ekleyip karıştırın ocağın altını kısın. Kremayı ekleyerek sürekli karıştırarak karışım göz göz olana kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan alın. Son olarak kalamarların bacaklarını derin yağın içerisinde çıtır olana kadar kızartın. Yer almalarını cips yapmak için ince dilimler olucak şekilde kesin derin yağda çıtır olana kadar kızartın. Her tabağa 2 yemek kaşığı sos koyun. Kalamar tüplerini tencereden alın, tabaklardaki sosun üzerine koyun kızarmış ahtapot bacakları ve çıtır yer almaları ile servis edin.