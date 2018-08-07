Benfica - Fenerbahçe şifresiz veren kanallar var mı? Benfica - Fenerbahçe maçı canlı nasıl nereden izlenir!

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu heyecanı bu akşam başlıyor. Sarı lacivertli takım Portekiz'den avantajlı skoru yakalayarak tur kapısını aralamanın peşinde. Bu önemli mücadele öncesi Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesi en çok araştırılan konuların başında yer alarak trend listesinde yerini aldı. Benfica Fenerbahçe maçı canlı izle ile alakalı bilgiler arayanlar ayrıntıları burada bulabilirler. Peki Benfica - Fenerbahçe şifresiz veren kanallar var mı?
Temsilcimiz Fenerbahçe ve Benfica arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu maçı öncesi heyecan dorukta. Bu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler konu ile alakalı araştırmalar yapıyor.
BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
7 Ağustos Salı günü oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar sabah.com.tr'de olacak.
BENFİCA FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?
Benfica Fenerbahçe maçını veren şifresiz kanallar listesi maalesef bulunmuyor. Bu maçı sadece beIN Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel olacak. Savunma; Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan dörtlüsünden oluşacak. Orta alanda Mehmet Topal, Eljif, Giuliano görev yapacak. İleri üçlünün sağında Dirar solunda Valbuena ortada ise Alper yer alacak. Fenerbahçe 4-6-0 sistemiyle mücadele edecek.
TEK FARK BARIŞ!
Fenerbahçe'nin Benfica deplasman kadrosunda geçen sezondan tek fark Altınordu'dan gelen Barış Alıcı olacak. Sarı-lacivertlilerde Berke ve Ferdi, FFP kuralları dolayısıyla kadroya bildirilmezken, sakatlığı bulunan Ayew'in Lizbon'a gitmesi beklenmiyor.