Berk Çiçekgil kimdir ve kaç yaşında? İşte Berk Çiçekgil hakkında merak edilenler

Berk Çiçekgil, Tiryaki Hasan Paşa İlkokulu'nda ilkokulu tamamladıktan sonra Orhan Gazi Ortaokulu'nda eğitimine devam etmiştir.

Daha sonra Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Berk Çiçekgil, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir. Öğrenciliğinin yanı sıra, profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olan Çiçekgil aynı zamanda influencer. Berk Çiçekgil'in Instagram'da 173 bin takipçisi ve Tiktok'ta 1,3 milyon abonesi bulunuyor.

Berk Çiçekgil ilk defa 17 yaşındayken üniversite sınavına hazırlık döneminde 2Day Dance Academy'de Urban Dance branşında eğitim almaya başlamıştır. Çiçekgil, 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandığı sırada 2Day Dance Academy'de de asistan eğitmen olmuştur.

Dans eğitimi almaya başladığı sıralarda tanıştığı Pelin Yar ile 2,5 senedir güzel bir birlikteliğe sahip olmasının yanı sıra Pelin'de aynı akademi de Berk'ten hemen önce asistan eğitmenliğe yükseldiği için aynı tutkuyu paylaşıp aynı işle uğraşıyorlardı.

Yoğun çalışmaları ile eğitmenlik kariyerine devam ederken, 2020 baharında Tiktok uygulamasıyla tanışan Berk, kısa süre içerisinde yüksek kitlelere hitap etmeye başladı.