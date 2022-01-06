Bi Küçük Eylül Meselesi filmi, 6 Ocak 2022 Perşembe akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Tesadüfle başlayan sıra dışı aşk hikayesinin ele alındığı filmin ön hazırlıkları iki ay, çekim süreci ise bir yıl sürdü. Vizyona girdiği andan itibaren güzel bir başarı yakalayan Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bi Küçük Eylül Meselesi'nin ön hazırlıkları iki ay, çekim süreci ise tam bir yıl sürdü. Çekimlerinin çok büyük bir bölümü Bozcaada'da gerçekleşen film, adananın panoramasını da hem yaz hem sonbahar çekimleriyle izleyiciye büyük bir titizlikle sundu.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ KONUSU

Eylül hayatta istediği her şeye sahip. Güzel, neşeli, eğlenceli. Ta ki bir gün başına bir şey gelene ve yaşamının son bir ayını unutana dek. Ailesi, arkadaşları her şeyin yolunda olduğunu söyleyip dururken, Eylül bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar. Ve hatırlamadığı bir ayın peşinden Bozcaada'ya gider. Orada, daha önce hiç görmediği derbeder, garip bir adam, ona seslenir: "Eylül. Beni hatırlamıyor musun? Sen burada, bu adada bana aşık oldun."

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ OYUNCULARI

Onur Tuna, Ceren Moray ve çocuk oyuncu Serra Keskin'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı "Bi Küçük Eylül Meselesi"; İstanbul'un en popüler semtlerinden birinde yetişmiş Eylül (Farah Zeynep Abdullah) ile Bozcaada'nın huzurlu ve sakin ortamında kendi halinde yaşayan Tekin'in (Engin Akyürek) tesadüflerle başlayan sıra dışı birlikteliklerini konu alıyor.